В Хакасии обвиняемого в поджоге мобильного пункта вакцинации арестовали на два месяца

ТАСС, 31 июля. Суд в Хакасии заключил под стражу на два месяца мужчину, обвиняемого в поджоге мобильного пункта вакцинации. Об этом сообщается в субботу на сайте МВД по Республике Хакасия.

В четверг вечером наряд полиции задержал пьяного мужчину 1984 года рождения по подозрению в поджоге мобильного пункта вакцинации, расположенного на Первомайской площади Абакана. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ - "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

Ранее полиция сообщила, что при поджоге пострадал наружный баннер пункта вакцинации Минобороны РФ, общая площадь пожара составила 0,5 кв. м.