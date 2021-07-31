При столкновении двух автомобилей в Омской области пострадали шесть человек

ОМСК, 31 июля. /ТАСС/. Шесть человек, включая троих детей, пострадали в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Крутинском районе Омской области. Об этом сообщается в субботу на странице регионального УГИБДД в соцсети "ВКонтакте".

Сообщение о ДТП на автодороге Тюмень - Омск поступило в 11:40 (08:40 мск). По предварительным данным, водитель Renault Duster выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем Skoda.

"В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю Renault и его пассажирам: женщине 1988 года рождения и мальчику 2016 года рождения, а также пассажирам Skoda: женщине 1991 года рождения, девочкам 2012 и 2016 годов рождения", - сообщила пресс-служба.

На видео, опубликованном омским Управлением ГИБДД, видно, что Renault идет на обгон сразу нескольких автомобилей, едва избегает столкновения со встречной фурой и врезается во встречный легковой автомобиль, который от удара съезжает в кювет.