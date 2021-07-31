В Петербурге привлекли к ответственности 166 постояльцев гостиницы после массовой драки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Полицейские провели проверку в гостинице на проспекте Большевиков в Петербурге, возле которой 29 июля произошла массовая драка. По результатам проверки к административной ответственности привлечено 166 постояльцев, 33 человека отправлены под административный арест, сообщили ТАСС в субботу в главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В результате полицейской проверки 166 постояльцев гостиницы привлечены к административной ответственности за различные правонарушения. При этом 33 правонарушителя по ходатайству полиции получили наказание в виде административного ареста сроком до двух недель", - говорится в сообщении.

Массовая драка у гостиницы на проспекте Большевиков произошла в ночь на 29 июля, в ней участвовали 10 человек. По информации главка МВД по городу, были задержаны восемь человек, еще двое попали в больницу. По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

По данным объединенной пресс-службы судов города, двое участников драки были заключены в СИЗО по решению суда как фигуранты уголовного дела.