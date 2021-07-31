СК задержал подозреваемых в похищении и убийстве гражданина Таджикистана в Брянске

ТАСС, 31 июля. Предполагаемых организатора и трех исполнителей похищения и убийства гражданина Таджикистана, совершенных в Брянске в июле 2021 года, задержали в Москве, Московской области и Республике Дагестан. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила в субботу пресс-служба следственного управления СК РФ по Брянской области.

"Брянскими следователями задержаны организатор, а также три исполнителя похищения и убийства жителя иностранного государства. По ходатайству следственного органа судом в отношении всех четверых обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

Подозреваемые задержаны в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по п.п. "а", "в", "г" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека"). "Проведенным комплексом следственных и процессуальных действий местонахождение исполнителей преступлений установлено на территории Москвы и Московской области, а организатора - на территории Республики Дагестан", - отметили в пресс-службе.

По версии следствия, в сентябре 2019 года гражданин Таджикистана в одном из ночных клубов Москвы в ходе ссоры убил жителя Московской области - уроженца Дагестана, после чего скрылся и находился в розыске. В июне этого года отец погибшего договорился в Москве с двумя мужчинами (жителями Дагестана) о том, что они за деньги найдут и убьют преступника. К совершению преступлений один из фигурантов привлек своего знакомого жителя Московской области.

Днем 15 июля в Брянске два жителя Дагестана ворвались в квартиру, где проживал убийца, избили его, надели на голову полиэтиленовый пакет и вывезли в лес в Брянском районе. Там они сбросили мужчину в яму. Преступление раскрыто при непосредственном участии оперативных сотрудников ФСБ и МВД России, добавили в пресс-службе.