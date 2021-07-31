В Париже полиция разгоняет оставшихся на площади Бастилии манифестантов

ПАРИЖ, 31 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции начали зачищать парижскую площадь Бастилии от участников протестного марша против санитарных пропусков. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В Twitter-аккаунте префектуры столичной полиции граждан призывают расходиться и сообщают, по каким улицам они могут покинуть площадь, ставшую конечной точкой многочасового марша через полгорода.

Тем не менее стычки между агрессивными демонстрантами и полицейскими еще продолжаются. Полиция использует шумовые гранаты и слезоточивый газ, несколько раз применялся водомет на крыше полицейского грузовика. Некоторые участники столкновений с полицией были задержаны, однако точной информации по количеству задержанных, как и по общему количеству участников маршей МВД пока не распространяло.

Ранее сообщалось, что в ходе подавления беспорядков на манифестации в северной части Парижа пострадали три сотрудника правоохранительных органов. В эфире телеканала BFM показали кадры, на которых несколько служащих Республиканских отрядов безопасности (CRS) полиции несут на руках пострадавшего коллегу без защитного шлема. О состоянии пострадавших полицейских информации пока нет.

Массовые демонстрации проходят в эту субботу по всей Франции, в Париже было заявлено сразу четыре марша. Их участники из числа "Желтых жилетов" скандируют традиционные для их движения лозунги против правительства и президента страны. В то же время противники принудительной вакцинации и санитарных пропусков чаще хранят молчание, выражая свой протест при помощи оригинальных плакатов и нарядов, однако их было заметно больше на манифестации в южной части французской столицы, которая прошла мирно и практически без полицейского сопровождения.