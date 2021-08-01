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Пожар в общежитии медицинского университета в Нижнем Новгороде потушили

Для ликвидации последствий пожара от ГУ МЧС привлекались 82 человека и 25 единиц техники
© Георгий Поветкин/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 августа. /ТАСС/. Возгорание в общежитии Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде полностью ликвидировано. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

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"Пожар ликвидирован 1 августа в 00:48 мск на площади 1 тыс. кв. м.", - говорится в сообщении.

В результате пожара пострадали семь человек, детей среди них нет. По предварительным данным, погибших нет.

По информации ГУ МЧС, эвакуировали 65 человек, их разместили в соседнем общежитии, 25 человек были спасены. Для ликвидации последствий пожара от ГУ МЧС России по Нижегородской области привлекались 82 человека и 25 единиц техники.

Сообщение о пожаре поступило в субботу в 17:23 мск. Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, загорелся чердак, куда огонь перешел с четвертого этажа.

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РоссияНижегородская область
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