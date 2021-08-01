МВД стало меньше возбуждать дел, связанных с контрабандой культурных ценностей

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. МВД России в текущем году стало меньше возбуждать уголовных дел, связанных с контрабандой культурных ценностей, чем в 2020 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства.

"По состоянию на июль 2021 года возбуждено пять уголовных дел, связанных с контрабандой культурных ценностей. За аналогичный период прошлого года было возбуждено девять таких уголовных дел", - сказал собеседник агентства.

Согласно статье 226.1 УК РФ за контрабанду культурных ценностей предусмотрено наказание от 7 до 12 лет заключения со штрафом до 1 млн рублей. Крупным размером культурных ценностей в настоящей статье признается их стоимость, превышающая 100 тыс. рублей.