В Хабаровске паводком подтоплены более 80 дачных участков

ТАСС, 1 августа. Повышение уровня реки Амур привело к подтоплению более 80 дачных участков на островной территории Хабаровска. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба краевого главка МЧС.

"В результате подъема воды на [реке Амур на] островной территории Хабаровска подтоплены свыше 80 дачных участков, в Хабаровском районе - один земельный участок - в селе Корсаково-2, в Комсомольском районе - один участок внутрипоселковой дороги в селе Гайтер", - говорится в сообщении.

Уровень Амура у Хабаровска за сутки поднялся на 7 см и составляет 427 см (неблагоприятное явление - 450 см), у города Комсомольск-на-Амуре уровень воды снизился на 12 см и составляет 407 см (неблагоприятное явление - 450 см). На реке Бурее уровень воды у села Усть-Умальта поднялся на 77 см и составляет 630 см, у села Усть-Ниман вода поднялась на 39 см - до 704 см. За сутки вода ушла со всех подтопленных территорий в селе Ургал.

Уровень реки Урми у села Кукан снизился на 22 см и составил 749 см. Отметка "неблагоприятное явление" не превышена, угрозы хозяйственным объектам нет.

По данным гидрометеорологов, пик паводка 2 и 3 августа должен пройти в районе Хабаровска, уровень воды там может достичь отметки неблагоприятного явления. Прогнозируется, что гребень паводка пройдет через Комсомольск-на-Амуре 9-11 августа, уровень воды достигнет 450-500 см, в Николаевске-на-Амуре уровень воды достигнет пика 16-19 августа. К концу первой декады августа подъем на реке Амур у Хабаровска возобновится.