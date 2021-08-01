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Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на высоту 2 км

Пепловый шлейф распространился на 55 км в сторону Кроноцкого залива

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Вулканологи 1 августа зафиксировали на вулкане Карымский на Камчатке пепловый выброс на высоту два км. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"Днем 1 августа из вулкана Карымского зафиксировали пепловый выброс. Высота пеплового столба составила до 2 тыс. метров при высоте самого исполина 1 469 метров", - говорится в сообщении.

Пепловый шлейф распространился на 55 км в сторону Кроноцкого залива. На пути распространения шлейфа населенные пункты отсутствуют, выпадение пепла в населенных пунктах не зарегистрировали. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп в этой местности нет.

Вулкан Карымский - один из самых активных на Камчатке. Он расположен в 115 км от Петропавловска-Камчатского.

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