В лагере в Волгограде у шестерых детей выявили недомогание

ВОЛГОГРАД, 1 августа. /ТАСС/. Недомогание, схожее с симптомами ротавирусной инфекции, выявили у шестерых детей, отдыхавших в детском лагере в Волгограде. Региональное управление Роспотребнадзора начало проверку, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Волгограда в воскресенье.

"В четверг, 29 июля, в лагере у шестерых детей было выявлено недомогание, схожее с проявлением ротавирусной инфекции (тошнота, рвота), все они сразу были изолированы в специальном помещении медицинского пункта лагеря. Родителей оперативно проинформировали о случившемся, в соответствии с санитарными правилами, они забрали всех шестерых детей из лагеря", - сообщили в пресс-службе.

Информацию о произошедшем передали в Роспотребнадзор, руководство лагеря оказывает полное содействие в проведении проверки. Состояние всех шестерых детей нормализуется, отдых остальных почти 400 детей проходит в обычном режиме, руководство и медицинский персонал лагеря осуществляют постоянный мониторинг самочувствия всех отдыхающих, уточнили в пресс-службе.