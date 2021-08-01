Специалисты приступили к ремонту мостов, перемытых паводком в Приамурье

ТАСС, 1 августа. Специалисты приступили к восстановлению двух мостов, которые оказались повреждены в Приамурье после сильных дождей. Об этом в воскресенье сообщается на сайте регионального правительства.

"В результате сильных осадков, прошедших на территории Приамурья, перемыты оказались три участка региональных дорог. <…> На участке Благовещенск - Гомелевка, в районе села Безозерное, подрядчик уже вышел на восстановительные работы. Открыть движение для всех видов транспорта планируется в понедельник, 2 августа, к вечеру. <…> На участке на подъезде к поселку Талакан движение будет восстановлено в течение четырех часов, подрядная организация здесь уже работает. Размытый участок на региональной трассе Райчихинск - Завитинск будет восстановлен в течение четырех часов после того, как сойдет вода", - говорится в сообщении.

В ночь с 31 июля на 1 августа обильные осадки привели к подтоплению в двух районах области. В городе Завитинске дождевым паводком подтопило 400 приусадебных участков, шесть частных жилых домов. Размыло участок дороги Завитинск - село Валуево, в результате чего нарушилось транспортное сообщение. В Бурейском районе пострадали два автомобильных моста - первый на 135 км трассы Благовещенск - Гомелевка, второй - на въезде в поселок Талакан.

К селам, оставшимся без транспортного сообщения, организовали лодочные переправы. На них установили круглосуточное дежурство. Пока идут восстановительные работы, продукты, медикаменты, а при необходимости и эвакуация жителей будет вестись с помощью лодок.

Из-за паводков в Амурской области ввели режим ЧС межрегионального характера. Всего вода повредила порядка тысячи жилых домов, 351 км дорог, 19 мостов, 88 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 2021 году в 6,3 млрд рублей.