Охранника железнодорожной станции в Подмосковье задержали за попытку убить пассажира

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Охранника-контролера железнодорожной станции Воронок в Подмосковье задержали за покушение на убийство пассажира. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

"31 июля примерно в 17:00 в турникетном павильоне железнодорожной станции Воронок Ярославского направления Московской железной дороги охранник-контролер 1994 года рождения в ходе ссоры с мужчиной 1973 года рождения нанес последнему не менее трех ударов в область шеи, причинив ему колото-резаные ранения", - сообщила Марковская.

Пострадавшего госпитализировали, а охранника задержали по подозрению в покушении на убийство.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, потерпевший и его спутница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, предъявляли недействительный билет и просили охранника пропустить их. Когда он отказался и предложил паре купить билеты, мужчина толкнул охранника, после чего завязался конфликт. Охранник напал с ножом-бабочкой на пассажира.

Задержанного и очевидцев преступления допросили, следствие истребовало характеризующий материал на сотрудника охранного предприятия, назначило необходимые экспертизы.