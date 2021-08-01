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Два альпиниста попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии

На помощь вышли спасатели

НАЛЬЧИК, 1 августа. /ТАСС/. Спасатели вышли на помощь двум альпинистам, пострадавшим при камнепаде на горе Джангитау (высота 4 100 м) в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 10:00 1 августа в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступила информация о том, что в ущелье Безенги, на горе Джангитау (высота 4 100 м), при восхождении группы из двух человек на гору произошел камнепад. Альпинисты получили ушибы и травмы различной степени тяжести и попросили о помощи", - говорится в сообщении.

На поисково-спасательные работы выдвинулись спасатели подразделенния "Нальчик" Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отрада МЧС России - пять человек и одна единица техники.

Подробности инцидента уточняются. Спасатели рекомендуют альпинистам быть предельно внимательными на туристических маршрутах.

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РоссияКабардино-Балкария
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