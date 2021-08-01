Число действующих лесных пожаров в Карелии уменьшилось до шести

ТАСС, 1 августа. Количество действующих пожаров в лесах Карелии за сутки снизилось до шести, говорится в воскресенье в сообщении пресс-службы главы Республики.

31 июля в регионе было девять лесных пожаров на площади 12 015 га в Муезерском, Калевальском, Беломорском, Пряжинском, Суоярвском районах.

"На текущий момент в Карелии действуют шесть лесных пожаров на площади 11 223 га в Муезерском, Пряжинском и Суоярвском районах. Все шесть пожаров локализованы", - говорится в сообщении.

В Суоярвском районе на пожаре работает 31 человек и четыре единицы техники, пожар локализовали на площади 750 га. Самые крупные лесные пожары на площади 3 300 га и 4 973 га действуют на территории Пряжинского района в Сяпсинском лесничестве, в лесничестве также тушат пожар площадью 700 га.

В Муезерском районе в труднодоступном месте Суккозерского лесничества локализовали пожар на площади 1,4 тыс. га, его тушат 16 человек. В Ругозерском лесничестве возгорание площадью 100 га тушат пять человек.

30 июля власти отменили режим ЧС, который ввели в республике 21 июля из-за сложной пожароопасной обстановки. Ситуация с лесными пожарами стабилизировалась.