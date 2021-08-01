Из-за ДТП с двумя машинами на 76-м километре МКАД образовалась пробка

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Движение на 76-м километре внутренней стороны МКАД затруднено из-за столкновения двух автомобилей. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внутренней стороне 76-го км МКАД произошло столкновение двух транспортных средств. Движение затруднено на три км. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.

Позже движение транспорта на 76-м километре внутренней стороны МКАД восстановили после столкновения двух автомобилей.

"Движение восстановлено", - говорится в сообщении столичного департамента транспорта.

В новость внесены изменения (13:16) - добавлена информация о возобновлении движения.