В Волгограде задержали мужчину, подозреваемого в нападении на 14-летнюю девочку

ВОЛГОГРАД, 1 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали в Волгограде местного жителя, подозреваемого в нападении на 14-летнюю девочку, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

"Подозреваемый в совершении преступления в отношении девочки задержан. 31 июля разыскиваемого заметили посетители магазина в Советском районе, о чем сообщили в полицию. Граждане удерживали подозреваемого до прибытия оперативников", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Кировском районе Волгограда на 14-летнюю девочку напали, по данному факту следственные органы СК РФ по Волгоградской области возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ "Изнасилование несовершеннолетней". В совершении преступления подозревается 35-летний ранее судимый безработный житель Кировского района Волгограда, его объявляли в розыск.

Руководство ГУ МВД России по Волгоградской области поощрит граждан за содействие в задержании подозреваемого в тяжком преступлении, отметили в пресс-службе.

Задержанный полностью признал свою вину и рассказал об обстоятельствах совершенного преступления, с ним проводится комплекс следственных действий, решается вопрос о заключении под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.