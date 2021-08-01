В Москве задержали 18-летнего парня за нападение на полицейского и хранение оружия

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции и УФСБ по Москве и Московской области задержали 18-летнего молодого человека за нападение на полицейского и хранение оружия и боеприпасов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Во время патрулирования на Кировоградской улице на юге Москвы полицейские обратили внимание на молодого человека, который, увидев их, попытался убежать, его задержали. "В ответ на законное требование полицейских предъявить документы молодой человек распылил в лицо одному из них содержимое газового баллончика. Злоумышленником оказался 18-летний житель Московской области", - сообщили в полиции.

В отношении него составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Полицейскому оказали медицинскую помощь. Затем Следственный комитет возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Кроме того, при обыске в квартире задержанного изъяли пистолет, переделанный самодельным способом из списанного охолощенного пистолета Р-411, глушитель, 32 патрона калибра 9х18 мм. "По словам задержанного, изъятые оружие и боеприпасы он приобрел у неустановленных лиц", - добавили в полиции. Возбудили уголовное дело о незаконном обороте оружия, подозреваемого арестовали.