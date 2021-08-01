В Железноводске мужчина вышел к коммунальщикам, косившим траву, с ножом и гранатой

ПЯТИГОРСК, 1 августа. /ТАСС/. Полиция задержала мужчину, который угрожал коммунальщикам гранатой и ножом за то, что шум газонокосилки мешал ему спать. Об этом сообщил в воскресенье глава города-курорта Евгений Моисеев.

"Между жизнью и смертью оказались коммунальщики Железноводска. Во время покоса травы на улицах города-курорта к ним вышел житель и потребовал прекратить косить траву, так как шум от газонокосилки мешал ему отдыхать. Мужчина зашел в дом и вышел с ножом и гранатой, пригрозив косарям расправой", - написал Моисеев в Instagram.

По его словам, на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые доставили мужчину в отдел внутренних дел, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"Разные трудности встречаются на пути благоустройства города. И отсутствие денег, и буйство природы. Но чтобы буйные жители с гранатой... такого за пять лет моей работы еще не было. Спасибо полиции за оперативное реагирование", - отметил глава курорта.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе городской администрации, после предварительной проверки выяснилось, что граната оказалась муляжом.

