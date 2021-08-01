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Лесные пожары в России

В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов

В республике объявили четвертый класс пожароопасности

КАЗАНЬ, 1 августа. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в Татарстане из-за высокой пожароопасности лесов, сообщается в пресс-релизе республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов на территории Республики Татарстан. В период с 2 по 5 августа 2021 года на территории Республики Татарстан местами ожидается высокая пожарная опасность лесов (четвертый класс)", - сообщили в ведомстве.

В регионе ввели режим ЧС в 42 из 43 районов из-за засухи и жары.

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