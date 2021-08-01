Житель Кубани напал на полицейского после нарушения ПДД

КРАСНОДАР, 1 августа. /ТАСС/. Инспекторы ДПС ГИБДД ОМВД России по Ейскому району Краснодарского края задержали молодого человека, нарушавшего правила дорожного движения и причинившего телесные повреждения полицейскому, который пытался его задержать. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Ночью 31 июля 2021 года на территории центрального пляжа города Ейск инспекторами ДПС ГИБДД ОМВД России по Ейскому району при несении службы был замечен молодой человек, который находился на проезжей части дороги и нарушал правила дорожного движения. Просьбу сотрудника полиции покинуть проезжую часть, молодой человек проигнорировал. В дальнейшем оказал неповиновение, причинил полицейскому телесные повреждения, после чего попытался скрыться, но сразу был задержан", - написано в сообщении.

В отношении 20-летнего местного жителя составлен административный протокол по части 1 статьи 19.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов, осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации".

Материалы по факту причинения телесных повреждений сотруднику полиции направлены в следственные органы, уточнили в пресс-службе.