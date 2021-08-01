В Якутске произошел прорыв газопровода на автостраде

ЯКУТСК, 1 августа. /ТАСС/. Прорыв газопровода произошел на автостраде 50 лет Октября в Якутске, там закрыто движение. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе регионального управления МЧС России.

"В Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что под дорожным полотном на улице 50 лет Октября напротив дома №4/2 произошла утечка газа на подземном газопроводе низкого давления диаметром 300 мм. Погибших, пострадавших нет. Угрозы близлежащим зданиям нет", - говорится в сообщении.

Как добавили в региональном главке МЧС России, проведено перекрытие поврежденного участка задвижками, ведется выпуск газа. На месте происшествия находятся подразделения Якутского пожарно-спасательного гарнизона, выставлен пост пожарной безопасности в составе 10 человек и двух пожарных автоцистерн.

"На месте утечки газа работают четыре бригады управления газораспределительных сетей АО "Сахатранснефтегаз". Жилые дома и социально значимые объекты под ограничение газа не попали. Данная ветка газопровода является резервным трубопроводом для обеспечения газа ГРЭС-1 города Якутск, на жизнеобеспечение объекта данное событие не повлияло", - добавили в МЧС.

Протяженность прорыва газопровода составляет 10-15 м. Движение по участку автострады, где произошел прорыв, в данный момент ограничено.

По информации пресс-службы АО "Сахатранснефтегаз", утечка газа произошла на резервном газопроводе высокого давления диаметром 300 мм, в данный момент она локализована. "Резервный газопровод идет от газораспределительной станции до Якутской ГРЭС. Мы немедленно приступили к локализации утечки и восстановительным работам. Никаких ограничений газоснабжения для населения и для ГРЭС не последует", - добавили в компании.