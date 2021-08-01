Движение на участке федеральной трассы в Приамурье закрыли из-за подмыва дорожного полотна

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 августа. /ТАСС/. Движение по участку федеральной автодороги "Амур" в Магдагачинском районе Амурской области приостановлено из-за подмыва дорожного полотна. На месте дежурят сотрудники Госавтоинспекции, сообщает в воскресенье пресс-служба Главного управления МЧС России по Амурской области.

"На 1225-м км федеральной трассы Р-297 "Амур" в Магдагачинском районе произошел подмыв дорожного полотна: ширина -7 м, длина - 5 м, глубина - до 2 м. Объезд данного участка невозможен, движение транспортных средств приостановлено", - говорится в сообщении.

На аварийном участке дежурят сотрудники Госавтоинспекции из Магдагачинского и Шимановского районов. Кроме того, на место выехали аварийно-восстановительная бригада дорожников в составе 12 человек и на семи единицах техники, а также оперативная группа областного ГУ МЧС.

Амурская область оказалась под влиянием активного циклона. В зоне активных фронтов прошли дожди различной интенсивности, из-за чего в ночь на 1 августа в двух районах области произошло подтопление территорий, пострадали два автомобильных моста, движение по одному из них - в Бурейском районе - восстановлено. К селам, оставшимся без транспортного сообщения, организованы лодочные переправы.

Из-за паводков в Амурской области введен режим ЧС межрегионального характера. Всего вода повредила порядка тысячи жилых домов, 351 км дорог, 19 мостов, 88 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 2021 году в 6,3 млрд рублей.