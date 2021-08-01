В южном пригороде Бейрута в результате столкновений погибли пять человек

БЕЙРУТ, 1 августа. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибли в результате столкновений, вспыхнувших в воскресенье в Хальде - южном пригороде столицы Ливана. Как сообщил корреспондент ТАСС с места событий один из очевидцев, механизированные патрули ливанской армии перекрыли сейчас движение по шоссе Бейрут - Сайда и блокировали район, где продолжаются сильные перестрелки.

"Было совершено нападение на похоронную процессию, которая направлялась из Хальде на юг страны, - сказал он. - В ней принимали участие члены шиитской партии "Хезболлах". По предварительной информации, среди погибших есть один из местных руководителей шиитов. Огонь по колонне открыли вооруженные бедуины из проживающих в Хальде суннитских кланов.

Ранее "Хезболлах" выступила с заявлением, в котором осудила убийство в субботу своего активиста Али Шибли. Партия потребовала от властей "принять меры по пресечению вооруженных вылазок, преследующих цель спровоцировать религиозную рознь".

В свою очередь президент Ливана Мишель Аун обратился к армии с призывом "восстановить спокойствие и безопасность в южном пригороде столицы и задержать виновных в инциденте". Командование ВС республики разместило предупреждение в Twitter, в котором говорится, что военнослужащие "будут открывать огонь на поражение по всем, кто участвует в перестрелках в Хальде".