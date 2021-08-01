При строительных работах в селе в Новгородской области нашли человеческие останки

ТАСС, 1 августа. Останки нескольких человек были обнаружены при проведении строительных работ в селе Медведь Шимского района Новгородской области. Как в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ, на место выехали представители ведомства для проведения проверки.

"В Новгородской области следователи выехали на место обнаружения человеческих останков. Сегодня в одной из социальных сетей появилось сообщение о том, что в селе Медведь Шимского района Новгородской области во время ремонта при проведении фундаментных работ в одном из домов обнаружены человеческие останки. По данному факту следователями Новгородского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Новгородской области организовано проведение доследственной проверки", - сообщили в пресс-службе.

В воскресенье в соцсетях появилась информация об обнаружении останков приблизительно четырех или пяти человек, среди них есть фрагменты детских костей. Строительные работы остановлены.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.