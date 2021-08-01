Власти Ростовской области подтвердили смерть четырех работников после ЧП на заводе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 августа. /ТАСС/. Четыре человека стали жертвами ЧП на комбинате "Каменский" в Ростовской области. Об этом в воскресенье сообщил на своей странице в Facebook председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.

В пятницу в Минпромторге РФ сообщали о гибели одного сотрудника в результате пожара в цехе формования комбината "Каменский". Источник ТАСС в правоохранительных органах в воскресенье сообщил о смерти еще трех сотрудников завода.

"Четыре человека умерли в результате аварии и пожара на химкомбинате "Каменский". Соболезную родным и близким. Врачи борются за жизни других пострадавших. Хочется верить, что число жертв этой аварии больше не увеличится", - написал Ищенко.

По данным Минпромторга РФ, 29 июля на ФКП "Комбинат "Каменский" в цехе формования произошло воспламенение изделий. Пожар был оперативно локализован и потушен, однако в результате инцидента ожоги получили семь человек. Как сообщал источник ТАСС, рабочие были госпитализированы с химическими ожогами. При этом у пострадавших поражено 100% тела. Создана комиссия по расследованию обстоятельств происшествия.