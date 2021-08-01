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Спасатели эвакуировали двух альпинистов, попавших под камнепад в горах КБР

От госпитализации они отказались

НАЛЬЧИК, 1 августа. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали с высоты 4 100 м двух альпинистов, попавших под камнепад в горах Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Поисково-спасательные работы в ущелье Безенги, на горе Джангитау (высота 4 100 м) полностью завершены. Альпинистов из г. Мурманск 1973 года рождения и 1978 года рождения эвакуировали с привлечением коммерческого вертолета фирмы "Хелиэкшн" до альплагеря "Безенги", - говорится в сообщении.

От госпитализации альпинисты отказались.

К работам привлекались пять спасателей ПСП "Нальчик" Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

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