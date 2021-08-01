В Волгоградской области проводится проверка после гибели мужчины при разрыве снаряда

ВОЛГОГРАД, 1 августа. /ТАСС/. Следователи проводят процессуальную проверку по факту смерти мужчины в результате детонации снаряда времен Великой Отечественной войны недалеко от поселка Западновка Городищенского района Волгоградской области. Об этом сообщили в воскресенье в следственном управлении СКР по региону.

"Вечером 1 августа 2021 года в правоохранительные органы Городищенского района поступило сообщение об обнаружении тела 44-летнего мужчины с множественными повреждениями. По данному факту Городищенским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по области организована процессуальная проверка", - написано в сообщении.

Установлено, что мужчина работал пастухом в крестьянском фермерском хозяйстве. Утром он отправился на выпас скота, однако к вечеру на точку не вернулся. Обеспокоенный отсутствием работника фермер самостоятельно направился на поиски пропавшего. Объезжая территории пастбища, он заметил животных, а затем обнаружил тело пастуха. Недалеко от погибшего находились несколько предметов, похожих на боеприпасы.

Следователи с участием саперов провели осмотр места происшествия, обнаруженные предметы оказались боевыми артиллерийскими снарядами времен Великой Отечественной войны, один из которых сдетонировал. Другие снаряды имели следы механического повреждения в виде дефрагментации их медных частей.

Предположительно, пострадавший обнаружил боеприпасы, однако о своей находке в правоохранительные органы не сообщил, попытавшись их разобрать самостоятельно, в результате чего спровоцировал срабатывание одного из снарядов. В настоящее время осмотр места происшествия продолжается, оно оцеплено и изолировано, саперы завершили разминирование оставшихся боеприпасов.