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В Оренбурге объявили режим ЧС муниципального масштаба

Режим ЧС связан с лесным пожаром, который возник возле садового товарищества "Урал"

ТАСС, 1 августа. Режим ЧС муниципального масштаба объявили в Оренбурге, где горит лес в районе садового товарищества "Урал" на площади 3 га, сообщается на сайте правительства области.

"В оперативном штабе прошло совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством первого вице-губернатора Сергея Балыкина. В Оренбурге объявлен режим ЧС муниципального масштаба. По последним данным, площадь пожара составляет 3 га", - говорится в сообщении. 

Замначальника ГУ МЧС России по Оренбургской области Андрей Щербина сообщил, что есть угроза перехода огня на другие садовые товарищества. 

По данным ведомства, сообщение о возгорании в районе садового товарищества "Урал" в Протопоповской роще Оренбурга поступило в 12:50 мск, борьба с огнем продолжается уже более девяти часов. На месте пожара развернут оперативный штаб, к тушению привлечена авиация, задействовано 116 человек, 39 единиц техники, также привлекаются добровольцы. Эвакуация людей не проводилась, пострадавших нет.

СНТ "Урал" находится на границе города Оренбург. В региональной прокуратуре уточнили, что огонь распространился до соседних СНТ, но дома от огня не пострадали. Организована прокурорская проверка деятельности СНТ на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.

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