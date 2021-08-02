Суд огласит приговор Любови Соболь по делу о нарушении санитарных норм на акции в Москве

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы в понедельник огласит приговор по делу бывшего юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией) Любови Соболь, которая обвиняется в нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в центре Москвы в январе 2021 года.

Оглашение приговора состоится в 10:30 мск, оно пройдет в закрытом для прессы режиме, так как в здания московских судов общей юрисдикции не пускают публику, объясняя это мерами борьбы против распространения коронавирусной инфекции.

Решение суда по делу Соболь станет первым приговором в отношении фигурантов дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве. Помимо Соболь, ими стали брат блогера Алексея Навального Олег, участница группы Pussy Riot Мария Алехина, глава "Альянса врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасия Васильева, координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов, а также некоторые активисты ФБК. В отношении ряда фигурантов дела, в том числе Соболь, дело выделено в отдельное производство.

Соболь обвиняется в том, что через соцсети призывала людей выйти на не санкционированную властями акцию протеста, на которой создался риск заражения ее участников коронавирусом. В ходе процесса были допрошены участники митинга, полицейские, которые его пресекали, и врачи. При этом прокуратура не смогла обеспечить явку и допрос в качестве свидетеля замглавы Роспотребнадзора по Москве, его показания приобщили к делу. В ходе прений сторон прокурор попросил суд признать Соболь виновной и назначить ей наказание в виде ограничения свободы на два года. При этом Соболь должна будет находиться дома с 22:00 до 06:00 мск, не участвовать в массовых мероприятиях, не выезжать из Москвы, отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции ФСИН четыре раза в месяц.

Сама Соболь не признает вину, а ее адвокат Владимир Воронин представил в суд заключение лингвиста, в котором сказано, что в постах Соболь не усматривается признаков призывов к нарушению санитарно-эпидемиологических норм. Соболь просила ее оправдать, а ее дело - прекратить.