В Якутии по 25 случаям лесных пожаров возбудили уголовные дела

ТАСС, 2 августа. Почти 1,2 тыс. лесных пожаров в Республике Саха (Якутия) возникли из-за сухих гроз, по вине человека возникли 50 пожаров. Как сообщил глава региона Айсен Николаев, по 25 случаям ведутся уголовные дела, более десяти переданы в суд.

"Сегодня из 1 300 пожаров, которые у нас были, почти 1 200 - из-за сухих гроз. По вине человека возникли всего лишь 50, по 25 случаям ведутся уголовные дела, более десяти переданы в суд. Это и умышленные, и непредумышленные поджоги", - сказал он в интервью "Известиям", опубликованном в понедельник.

Он подчеркнул, что в Якутии сильные пожары вспыхивают один раз в 40 лет, а всплеск этого бедствия - один раз в 10-12 лет. На данный момент, если сравнивать ситуацию с прошлым годом, власти создали арктическое отделение лесоохраны и увеличили количество пожарных. Однако, подчеркнул Николаев, средств, выделяемых на борьбу с лесными пожарами, недостаточно.

"По методике мы получаем в целом на лесное хозяйство лишь 6 рублей 10 копеек на 1 га эксплуатационных и защитных лесов. А в Якутии к ним относится лишь половина. То есть на другую половину денег вообще не выделяют. Непосредственно на борьбу с пожарами в этом году из федерального бюджета было выделено 600 млн рублей. И это на территорию, где леса занимают 250 млн га", - пояснил он.

В регионе действует 148 лесных пожаров, максимум был зафиксирован 13 июля (324 пожара). Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.