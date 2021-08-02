В крупнейшем заповеднике Дальнего Востока ликвидировали два лесных пожара

ВЛАДИВОСТОК, 2 августа. /ТАСС/. Лесопожарные службы и сотрудники Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье ликвидировали два из четырех лесных пожаров на охраняемой природной территории, сообщила ТАСС в понедельник директор заповедника Светлана Сутырина.

На 00:00 понедельника площадь оставшихся пожаров в заповеднике, по данным Авиалесоохраны, составляет 700 га.

"Два из четырех пожаров на территории заповедника потушены. Еще два продолжают действовать, ведутся работы по их локализации", - сказала Сутырина

На протяжении последних трех недель в Приморском крае стоит жаркая, сухая погода. В течение нескольких дней значения среднесуточной температуры воздуха превышали климатическую норму на семь градусов и более. Уровень пожароопасности в Приморье также нарастает.

Согласно прогнозу "Примгидромета", уже во вторник погодная ситуация в крае изменится. С запада подойдут атмосферные фронты и местами начнется дождь. В среду, 4 августа, фронты будут смещаться над Приморским краем, дожди охватят большую территорию, их интенсивность увеличится. В отдельных районах не исключены сильные дожди.

Сихотэ-Алинский заповедник был создан в 1935 году и является самым крупным на Дальнем Востоке. Его площадь превышает 400 тыс. га и включает 2,9 тыс. га акватории Японского моря. На этой территории обитают около 390 видов и подвидов птиц, а также занесенные в Красную книгу амурские тигры и другие животные.