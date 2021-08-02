В Якутии за сутки ликвидировали 15 природных пожаров

ЯКУТСК, 2 августа. /ТАСС/. Пятнадцать природных пожаров ликвидировано за сутки на территории Якутии на площади свыше 61 тыс. га, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления МЧС России.

"За сутки ликвидировано 15 [природных пожаров] на общей площади свыше 61 тыс. га. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Нюрбинского, Олекминского и Сунтарского районов, где зарегистрировано 140 очагов пожаров", - говорится в сообщении.

На защиту населенных пунктов Бясь-Кюель, Кырыкый и Сюльдюкар задействованы специалисты МЧС России. Проводится работа по расширению минерализованных полос и тушение отдельных очагов.

За сутки на тушении природных пожаров было задействовано 2 118 человек и 278 единиц техники, привлеченных органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС и в рамках межведомственного маневрирования сил и средств федерального резерва Авиалесоохраны.

"Сегодня аэромобильные группировки главного управления продолжат работу на территории Горного, Верхневилюйского и Мирнинского районов. В готовности к применению находится авиация МЧС России, планируется применение близ населенных пунктов Ситте, Кырыкый, Малыкай, Сюльдюкар и Ыгыахтах", - цитирует пресс-служба начальника главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) Павла Гарина.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.