В пяти районах Сахалинской области объявили предупреждение о пожарной опасности

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Спасатели в понедельник объявили предупреждение о высокой пожарной опасности в пяти районах Сахалинской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"2 августа на территории Долинского, Анивского, Макаровского районов, города Южно-Сахалинска и Курильского района прогнозируется высокая пожарная опасность лесов", - рассказали в управлении.

На протяжении всего июля в Сахалинской области температура воздуха в южной и центральной частях региона ежедневно достигала плюс 30 градусов и выше. Сегодня она опустилась до плюс 23 градусов, но сохраняется безветренная погода.