В Хабаровске мужчину осудили на 5 лет за распространение наркотиков через онлайн-магазин

ХАБАРОВСК, 2 августа. /ТАСС/. Суд в Хабаровске назначил администратору интернет-магазина, в котором продавались наркотики, 5 лет в колонии строгого режима. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края.

"Железнодорожным районным судом г. Хабаровска вынесен обвинительный приговор в отношении 21-летнего молодого человека. Он признан виновным в совершении двух преступлений по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 4 ст. 228.1 и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ в составе организованной группы, в крупном размере и легализация (отмывание) денежных средств")", - говорится в сообщении. Его отправили в колонию строгого режима на пять лет, также с него взыскан штраф на сумму 30 тыс. рублей.

Молодой человек, ранее работавший закладчиком, договорился со своим знакомым о систематическом сбыте наркотических средств в Хабаровске. Они открыли интернет-магазин по продаже наркотических средств - приобретали крупные партии запрещенных веществ, расфасовывали их, оборудовали тайники в разных районах города. Доход от работы магазина составил свыше 630 тыс. рублей, обвиняемый легализовал его с криптовалютного счета на расчетный счет банковской карты, оформленный на других лиц.