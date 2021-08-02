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Лесные пожары в России

В Оренбурге локализовали лесной пожар в районе СНТ "Урал"

К тушению привлекли почти 190 человек и 74 единицы техники

ОРЕНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Природный пожар, возникший в воскресенье в районе садоводческого товарищества "Урал" в Оренбурге, локализован на всех участках. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области.

"В 05:13 (мск) природный пожар на территории Протопоповской рощи города Оренбурга локализован на всех участках. Площадь в настоящий момент уточняется", - говорится в сообщении.

Пожар в Протопоповской роще на окраине Оренбурга возник днем в воскресенье. Под угрозой находилось, в частности, СНТ "Урал". К борьбе с огнем привлечены 188 человек и 74 единицы техники, пострадавших нет.

В региональной прокуратуре уточнили, что огонь распространился до соседних СНТ, но дома от огня не пострадали. Организована прокурорская проверка деятельности СНТ на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.

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РоссияЛесные пожары в РоссииОренбургская область
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