В Приамурье из-за подтопления 11 населенных пунктов остались без автомобильного сообщения

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Одиннадцать населенных пунктов в Приамурье остались без автомобильного сообщения в результате подтопления после сильных дождей. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В десяти населенных пунктах 11 муниципальных образований водой подтоплены более 180 приусадебных участков. Частично подтоплены 13 участков автомобильных дорог. На территории Бурейского района водой подтоплен один автомобильный мост. Без автомобильного сообщения остались 11 населенных пунктов", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что в селе Александровка Зейского района организована работа лодочной переправы. В Завитинском районе спасатели и пожарные проводят аварийно-восстановительные работы. Кроме того, они оказывают помощь населению, проводят берегоукрепление и мониторинг гидрологической обстановки, в том числе с применением беспилотной авиации. До населения доводится информация о складывающейся обстановке и возможном развитии ситуации в ближайшие дни.

Всего к работам привлекаются 260 человек и 110 единиц техники, в том числе четыре плавсредства.