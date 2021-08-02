В Приамурье на 3-4 августа объявили штормовое предупреждение из-за ливней и гроз

ТАСС, 2 августа. Амурский центр гидрометеорологической службы объявил штормовое предупреждение в Амурской области на 3-4 августа из-за прогнозируемых ливней и гроз, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"3-4 августа местами на территории Приамурья сохранятся очень сильные дожди, сильные ливни, грозы. При грозах специалисты прогнозируют шквалистое усиление ветра", - говорится в сообщении.

Как уточнили в управлении, в регионе остается высокой вероятность очередного подтопления дорог, приусадебных участков и сельскохозяйственных земель.

Из-за паводков в Амурской области введен режим ЧС межрегионального характера. Всего вода повредила порядка тысячи жилых домов, 351 км дорог, 19 мостов, 88 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 2021 году в 6,3 млрд рублей.