Нарушения в работе предприятия на Камчатке привели к возгоранию на свалке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 августа. /ТАСС/. Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения в работе предприятия ГУП "Спецтранс", в результате чего 14 июля загорелась крупная свалка бытовых отходов вблизи Петропавловска-Камчатского. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Проверка показала, что ГУП "Спецтранс", эксплуатирующее объект размещения отходов, в нарушение нормативных предписаний не приняло полный комплекс мер, направленных на исключение возможности самовозгорания размещенных отходов. Природоохранная прокуратура внесла руководству предприятия представление, потребовала устранить нарушения, исключить их впредь", - говорится в сообщении.

14 июля рядом с Петропавловском-Камчатским загорелся мусорный полигон. Площадь возгорания составила около 400 кв. метров, из них около 30-40 кв. м. - открытое горение. Мусорный полигон принадлежит ГУП "Спецтранс", принимает отходы из Петропавловска-Камчатского, а также Елизова и Вилючинска. Общая площадь полигона - 1,5 тыс. кв. м.