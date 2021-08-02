В Сахалинской области мать во сне задавила младенца

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Следователи 2 августа возбудили уголовное дело в отношении 26-летней жительницы Южно-Сахалинска, задавившей во сне своего двухмесячного сына. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности), рассказали в управлении.

По версии следствия, девушка заснула дома на диване вместе со своим двухмесячным сыном и придавила своим телом младенца во сне. Ребенок умер вследствие механической асфиксии от сдавливания живота и грудной клетки.

По делу, возбужденному в отношении женщины, проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств и закрепление. С подозреваемой взяли подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее женщина уже была судима за совершение аналогичного преступления. Расследование продолжается.