Телефонный мошенник, похитивший у пенсионеров Югры 2 млн рублей, получил 11 лет колонии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 августа. /ТАСС/. Сургутский городской суд признал ранее судимого жителя Красноярска виновным в телефонном мошенничестве на сумму около 2 млн рублей. Его приговорили к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении ранее судимого жителя Красноярска. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Суд назначил ему наказание по совокупности преступлений в виде 11 лет лишения свободы, отбывать которое он будет в исправительной колонии строгого режима", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, также суд взыскал по искам потерпевших сумму причиненного им ущерба. Подсудимый в сентябре 2017 года с целью получения денежных средств звонил жителям Сургута на различные номера городских телефонов. Он представлялся родственником абонентов и сообщал, что попал в ДТП. В телефонных разговорах мужчина убеждал собеседников в необходимости перечислить различные суммы денег для урегулирования конфликта. В результате данных действий ему удалось обмануть семь пенсионеров, причинив им ущерб в размере около 2 млн рублей.