Затяжной дождь подтопил улицы в Иркутске

ИРКУТСК, 2 августа. /ТАСС/. Последствия затяжного дождя устраняют в понедельник в Иркутске, с подтопленных улиц откачивают воду. Об этом сообщила пресс-служба иркутской администрации.

"В первую очередь технику и рабочих направили в места, где чаще всего в дождь скапливается вода. Мотопомпа откачивает воду на улице Канской. На Коммунистической и 4-й Советской спецтехника прочищает пропускную трубу. На улице Загоскина работает экскаватор. Кроме того, задействованы бригады для прочистки колодцев. В ночную смену на уборку Иркутска выведем усиленную группировку людей и техники. Для откачки воды задействованы самосвалы, илососы, мотопомпы, погрузчики и прочее", - приводятся в сообщении слова заместителя директора муниципального предприятия "Иркутскавтодор" Сергея Черткова.

Скопившуюся воду откачивают также на улицах Баррикад, Карла Маркса, Декабрьских событий, Октябрьской революции, Марии Цукановой.

По прогнозу, в ближайшие сутки дождь продолжится. Коммунальные службы Иркутска переведены на усиленный режим работы. В случае необходимости спасатели начнут объезд городских улиц для оказания помощи жителям.

Дождь в Иркутске начался в ночь на понедельник и продолжается до сих пор.