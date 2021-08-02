Обвиняемые в хищении у Минобороны почти 12 млн рублей жители Ростовской области арестованы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 августа. /ТАСС/. Двое жителей Ростовской области, обвиняемые в хищении у Минобороны РФ почти 12 млн рублей, арестованы Ленинским судом Ростова-на-Дону по 21 сентября. Об этом в понедельник сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

По версии следствия, житель Ростовской области Магомед Муцольгов, а также неустановленные лица в мае-декабре 2019 года похитили более 6,3 млн рублей у ФКУ "ОСК Южного военного округа". Средства находились на счете в управлении федерального казначейства по Ростовской области в отделении по Ростовской области Южного главного управления Центробанка РФ и были выделены из бюджета РФ. В январе-феврале текущего года Муцольгов, а также Наталья Романович и неустановленные лица с помощью реквизитов компании "Югспецстрой" изготовили и сбыли не менее трех поддельных распоряжений на общую сумму более 5,4 млн рублей.

"Ленинским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражей Муцольгову М. Д. по 21 сентября включительно, Романович Н. Д. - по 21 сентября включительно", - сообщили в пресс-службе.

Фигурантам дела предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей"). Муцольгову также предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").