К тушению природного пожара в Оренбурге привлекли почти 190 человек и 74 единицы техники

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Группировка из 188 человек и 74 единиц техники, в том числе квадроциклы и авиация, привлекается к тушению природного пожара на территории садового товарищества "Урал" в Оренбурге. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В тушении пожара задействовано 188 человек и 74 единицы техники, в том числе инженерная и спецтехника, квадроциклы, привлечена дополнительная техника для подвоза воды", - сказали в пресс-службе.

В МЧС подчеркнули, что тушение осуществляется на земле и с воздуха. "Вертолетом Ми-8 МЧС России произведено 22 сброса воды. В ближайшее время к тушению подключатся два самолета Ил-76 военно-транспортной авиации", - добавили в ведомстве.

"Предварительная площадь пожара, пройденная огнем, - 80 га", - уточнили в пресс-службе.

Тушение пожара осложняют жаркая погода и ветер. По периметру Протопоповской рощи дежурят спасатели и спецтехника, чтобы исключить угрозу для жилых построек. Эвакуация людей не проводилась. Пострадавших и погибших в результате происшествия нет.

Пожар в Протопоповской роще на окраине Оренбурга возник днем в воскресенье. Под угрозой находилось садоводческое товарищество "Урал". Огонь быстро дошел до соседних СНТ, но дома не повреждены огнем. В 05:13 мск природный пожар на территории Протопоповской рощи города Оренбурга локализован на всех участках.