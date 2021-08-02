СК проверит обоснованность дела против полицейского в Воронеже, задержавшего нарушителя

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал проверить обоснованность возбуждения дела в отношении полицейского в Воронеже, за которого вступились местные жители. Об этом журналистам сообщила в понедельник официальный представитель СК Светлана Петренко.

23 июня участковый полиции применил физическую силу для задержания 45-летнего мужчины, находившегося в салоне автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, который, по словам местных жителей, совершил ДТП. Региональное управление СК возбудило в отношении полицейского дело о превышении должностных полномочий. Суд отправил полицейского под домашний арест, но местные жители вступились за него и собирают подписи в его защиту.

"Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело, возбужденное следственными органами СК России по Воронежской области в отношении участкового уполномоченного одного из отделов полиции УМВД России по городу Воронежу. Он поручил следователям ГСУ СК тщательно проанализировать ситуацию, установить и детально исследовать видеозаписи, на которых зафиксировано произошедшее, и дать правовую оценку действиям всех участников конфликта", - сказала Петренко.

По ее словам, Бастрыкин потребовал от руководителя регионального следственного управления доклад об основаниях возбуждения уголовного дела в отношении полицейского, действия которого были направлены на пресечение нарушения закона, и мотивировать ходатайство об избрании в отношении него достаточно суровой меры пресечения в виде домашнего ареста. "В отношении руководителя регионального следственного управления назначена служебная проверка", - сообщила Петренко.

Бастрыкин также поручил незамедлительно возбудить уголовное дело об оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 и ст. 319 УК РФ), а также ходатайствовать об аресте подозреваемого. По словам Петренко, следствие располагает сведениями о том, что 45-летний мужчина ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и был лишен водительских прав. Также он привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").