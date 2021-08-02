Саратовский суд приговорил владельца нарколаборатории к 15 годам колонии

САРАТОВ, 2 августа. /ТАСС/. Суд в Саратове приговорил 30-летнего владельца нарколаборатории к 15 годам лишения свободы, сообщается в понедельник на сайте прокуратуры Саратовской области.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде 15 лет трех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Ранее следователи изъяли из лаборатории, а также из тайников в Энгельсском районе Саратовской области свыше 4 кг синтетического наркотика и 135 кг прекурсоров. Наркотики мужчина продавал в составе преступной группы через интернет.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ по Саратовской области, возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228.3 УК РФ ("Незаконное приобретение, хранение прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере") и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконное производство наркотических средств в составе организованной группы в особо крупном размере"). Приговор в законную силу не вступил.