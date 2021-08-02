В Татарстане задержали одного из участников массовой драки с двумя пострадавшими

КАЗАНЬ, 2 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали одного из участников массовой драки в Татарстана, где двое получили ножевые ранения. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинение вреда здоровью и ущербу имуществу, сообщили в МВД по Татарстану.

В понедельник 2 августа в соцсетях появилось видео массовой драки в одном из кафе города Заинска. На кадрах видно, как мужчины бьют друг друга и бросаются стульями. "На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Установлено, что в заведении между посетителями возник конфликт, переросший в драку. Злоумышленники стали кидать друг в друга стулья, находившиеся в помещении кафе. В результате конфликта в больницу с колото-резаными ранениями были доставлены двое мужчин 26 и 32 лет", - сообщили в МВД.

Полицейские нашли одного из участников драки, им оказался 18-летний местный житель. Он задержан и доставлен в отдел полиции. МВД продолжает поиски других участников драки. Возбуждено уголовное дело по статьям о причинении вреда здоровью с применением оружия и уничтожении имущества.