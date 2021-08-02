Полиция задержала жительницу Ижевска за продажу поддельных справок о ПЦР-тестах

ИЖЕВСК, 2 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали жительницу Ижевска, которая подозревается в изготовлении и сбыте поддельных справок о ПЦР-тестах и наличии антител к новой коронавирусной инфекции, возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.

"Установлена и задержана 20-летняя жительница Ижевска, которая незаконно изготавливала и сбывала за денежное вознаграждение поддельные справки о проведенных ПЦР-тестах и наличии антител к СОVID-19. Сотрудниками полиции установлено, что объявления о своих услугах подозреваемая размещала в одной из групп в социальных сетях. Подложные справки злоумышленница изготавливала на съемной квартире", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, стоимость одной справки составляла от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей, в ходе проведения обыска оперативниками обнаружены и изъяты мобильный телефон с перепиской подозреваемой с покупателями медицинских документов, компьютерная техника с электронными образцами подделок, печати и бланки-заготовки.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования и сбыт такого документа"), в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.