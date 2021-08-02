СК возбудил дело из-за незаконного лишения свободы членов экипажа судов в Хабаровске

НОВОСИБИРСК, 2 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело из-за сообщений о незаконном лишении свободы членов экипажа двух плавзаводов и рефрижератора в Хабаровском крае, говорится в сообщении Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В социальных сетях ранее появилась информация от бывших работников данных судов, где они жаловались на низкие зарплаты и плохие условия труда при четырех часах сна в сутки. Кроме того, по информации очевидцев, сотрудники службы безопасности избивали экипаж судна и отбирали мобильные телефоны.

"В ходе мониторинга СМИ Хабаровского края и социальных сетей была выявлена информация о незаконном лишении свободы членов экипажа водных судов - плавзаводов "Святой Владимир", "Багратион" и рефрижератора "Рустика". По указанию руководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, третьим следственным отделом по расследованию особо важных дел (с дислокацией в г. Хабаровске) по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что с 2017 года по июль 2021-го работники данных водных судов, которые занимались промыслом рыбы в акватории Тихого океана, незаконно лишили свободы членов экипажей указанных судов.