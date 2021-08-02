Ураганный ветер повалил деревья в Андреаполе в Тверской области

ТАСС, 2 августа. Ураганный ветер повалил деревья в жилом секторе Андреаполя Тверской области, есть пострадавшие. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"2 августа в 16:40 в Андреаполе из-за прохождения грозового фронта и ураганного ветра порывами до 25 м/с произошло падение деревьев в жилом секторе. По информации Главного управления МЧС России по Тверской области, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящий момент создана комиссия по ликвидации последствий стихии в Андреаполе, ее возглавил губернатор Игорь Руденя. "Глава региона поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям, оперативно восстановить энергоснабжение в муниципальном образовании, провести другие работы по ликвидации последствий стихии. Все должностные лица оперативно выехали на место для решения поступающих задач", - сообщили в правительстве.

Как уточнили ТАСС в ГУ МЧС по региону, по предварительным данным, пострадали три человека, информация об их состоянии уточняется. "Также произошло падение деревьев на дорожное полотно, данные о пострадавших не поступали", - добавили в пресс-службе ГУ МЧС.