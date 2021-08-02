Суд перевел экс-замглавы "Евросети" Левина под домашний арест

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд перевел бывшего замглавы "Евросети" Бориса Левина, обвиняемого в покушении на убийство, из СИЗО под домашний арест. Об этом сказано в заявлении его адвокатов, поступившем в ТАСС.

"В апелляционной инстанции Московского городского суда сегодня состоялось заседание, в рамках которого рассматривалась апелляционная жалоба адвокатов Бориса Левина на решение Пресненского районного суда города Москвы о продлении меры пресечения в виде содержания в СИЗО. Суд удовлетворил жалобу защиты и изменил меру пресечения на домашний арест до 6 августа 2021 года", - следует из заявления.